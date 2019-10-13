Хиллари Клинтон назвала Бориса Джонсона пижоном и хвастуном

13:47 (мск), источник: ТАСС
ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/.
«Я подумала, что он — пижон», — сказала она, вспоминая о том, как встретилась с Джонсоном, когда тот был мэром Лондона (2008−2016). Клинтон сравнила его с Дональдом Трампом, которого она знала задолго его избрания президентом США. «Я знала Трампа и я подумала тогда то же самое — что это хвастун и шумный человек», — отметила Клинтон.
Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что нынешний британский премьер выставляет себя как герой борьбы за Brexit, Клинтон сказала: «Ну, тогда я боюсь за вашу страну. Если
Стоит отметить, что сам Джонсон в прошлом позволял себе резкие публичные высказывания в отношении Хиллари Клинтон. Так, в 2007 году будущий