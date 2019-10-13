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15:49 (мск), источник: ТАСС

СМИ: коалиция курдов в Сирии объявила об обязательной мобилизации мужчин до 42 лет

ТАСС, 13 октября. Коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС), основу которой составляют военизированные курдские отряды, объявила об обязательной мобилизации мужчин в возрасте до 42 лет для участия в боевых действиях против турецких войск на северо-востоке Сирии.

Источник: AFP 2019

Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Ekhbariya.

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По имеющимся данным, СДС в приграничной с Турцией зоне «ввела принудительную мобилизацию в свои отряды всех курдских мужчин в возрасте до 42 лет». Указывается, что рекруты будут направляться в формирования, которые участвуют в боях против турецких воинских частей и поддерживающих их групп вооруженной сирийской оппозиции на северо-востоке Сирии.

9 октября коалиция СДС объявила о всеобщей трехдневной мобилизации в ожидании возможной операции турецких войск в приграничной зоне.

В тот же день Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Следите за развитием темы Военная операция Турции в Сирии
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