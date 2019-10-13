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16:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган рассказал об успехах военной операции в Сирии

Вооруженные силы Турции и сирийской оппозиции захватили город Рас-эль-Айн и окружили поселение Телль-Абъяд в Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пресс-конференции в Стамбуле.

Источник: Reuters

«В ходе операции “Источник мира” наши военные при поддержке “Сирийской национальной армии” установили контроль над Рас-эль-Айном и прилегающими к нему четырем деревням. Окружен также город Телль-Абъяд», — сказал господин Эрдоган (цитата по ТАСС).

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По его информации, во время обстрела турецких городов со стороны Сирии погибли 18 мирных жителей, 147 человек получили ранения. Турецкие военные обезвредили 490 террористов, сказал турецкий президент.

Курдское формирование «Сирийские демократические силы» (SDF) заявило о гибели 31 бойца. Военные утверждают, что отбили два населенных пункта и уничтожили 87 солдат противника.

Ранее турецкое Минобороны уже сообщало, что Турция в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии установила контроль над городом Рас-эль-Айн. Курдские формирования отрицали это.

Напомним, Турция начала военную операцию под названием «Источник мира» 9 октября. Цель Анкары — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

Следите за развитием темы Военная операция Турции в Сирии
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