Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную в РФ израильтянку

«Сегодня я обратился к президенту России Владимиру Путину, как к другу еврейского народа и Государства Израиль, в отношении Наамы Иссахар. Наама допустила серьезную ошибку и признала это, такой длительный приговор может иметь ужасные последствия для ее жизни», — написал Ривлин в Twitter, приложив к сообщению копию официального письма Путину с просьбой.
«Я взываю к вашей (Владимир Путин — ред.) милости и состраданию с просьбой о вашем личном вмешательстве, чтобы обеспечить ей (Нааме Иссахар — ред.) помилование», — добавляет Ривлин в письме.
В пятницу Химкинский городской суд Московской области приговорил Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима, признав ее виновной в хранении и контрабанде наркотиков в значительном размере (часть 1 статьи 228 и пункт «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ).
Двадцатипятилетняя израильтянка Наама Иссахар была задержана 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены около девяти граммов наркотиков. С момента ареста она находится в СИЗО, хотя члены еврейской общины готовы были предоставить жилье для домашнего ареста или внести за нее залог. Иссахар в суде признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он обсуждал дело Иссахар с Путиным, в частности, «просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы». Израильская газета Haaretz со ссылкой на источники писала, что российская сторона поднимала вопрос обмена Иссахар на россиянина Алексея Буркова, которого задержали в Израиле по подозрению в «хакерской деятельности» и планируют экстрадировать в США. Газета утверждала, что этот вопрос упоминался во время встречи Нетаньяху с Путиным в Сочи.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме.