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17:53 (мск), источник: РИА Новости

ВС Турции взяли под контроль стратегически важную трассу в Сирии

АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Части турецкой армии и отряды сирийской оппозиции, которые проводят операцию на севере Сирии, взяли под контроль стратегически важную трассу М4 Алеппо-Хасеке, соединяющую северо-восточные районы Сирии с другими регионами страны, сообщило в воскресенье минобороны Турции.

Источник: AFP 2019

«В результате успешно проведенной операции был обеспечен контроль над трассой М4 в 30−35 километрах от границы», — сообщило Минобороны Турции.

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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

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