19:13 (мск), источник: ТАСС
В Конгрессе считают, что отвод войск из Сирии заставит народы отвернуться от США
Председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Элиот Энгел заявил, что не припомнит «ничего более отвратительного»,
«Я надеюсь на то, что Палата представителей одобрит два законопроекта, внесенных на рассмотрение на минувшей неделе. Один законопроект разрабатывался представителями обеих партий», — отметил демократ Энгел, назвав в числе инициаторов законодательного документа старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола (от штата Техас).
«Законопроект осуждает политику президента в отношении курдов и предусматривает введение санкций против Турции», — продолжал конгрессмен.
Ему был задан вопрос, на что рассчитывают американские законодатели, учитывая то, что президент США еще в пятницу пригрозил Анкаре жесткими экономическими санкциями в случае нарушения Турцией обязательств по Сирии. «Я за все годы законотворческой деятельности не припомню ничего более отвратительного,
Министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, признал, что Вашингтон не считает себя связанным обязательством военными средствами защищать сирийских курдов от войск Турции, являющейся союзником Вашингтона по НАТО.
«У США нет под рукой достаточно сил, чтобы остановить продвижение турецких войск численностью минимум 15 тыс. человек при поддержке авиации, артиллерии и механизированной техники. Надо учитывать и то, что мы [США] от лица СДС ["Сил демократической Сирии"] не подписывались [под обязательством] воевать с Турцией, которая является давним союзником по НАТО», — пояснил Эспер.