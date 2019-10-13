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19:13 (мск), источник: ТАСС

В Конгрессе считают, что отвод войск из Сирии заставит народы отвернуться от США

Председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Элиот Энгел заявил, что не припомнит «ничего более отвратительного», чем-то, что «нынешний президент позволяет творить с курдами».

Источник: AP 2019

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Решение об отводе американских войск с северо-востока Сирии ввиду военной операции Турции заставит не только курдов потерять веру и отвернуться от США. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании NBC председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).

Ему был задан вопрос, что конкретно способны сделать американские законодатели помимо выражения возмущения решением президента США Дональда Трампа.

«Я надеюсь на то, что Палата представителей одобрит два законопроекта, внесенных на рассмотрение на минувшей неделе. Один законопроект разрабатывался представителями обеих партий», — отметил демократ Энгел, назвав в числе инициаторов законодательного документа старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола (от штата Техас).

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«Законопроект осуждает политику президента в отношении курдов и предусматривает введение санкций против Турции», — продолжал конгрессмен.

Ему был задан вопрос, на что рассчитывают американские законодатели, учитывая то, что президент США еще в пятницу пригрозил Анкаре жесткими экономическими санкциями в случае нарушения Турцией обязательств по Сирии. «Я за все годы законотворческой деятельности не припомню ничего более отвратительного, чем-то, что нынешний президент позволяет творить с курдами. Они были нашими верными союзниками долгие годы, кто теперь будет доверять Соединенным Штатам и рассчитывать получить что-то взамен за свое равнение на них? Никто, люди будут теперь бежать от нас», — резюмировал демократ.

Министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, признал, что Вашингтон не считает себя связанным обязательством военными средствами защищать сирийских курдов от войск Турции, являющейся союзником Вашингтона по НАТО.

«У США нет под рукой достаточно сил, чтобы остановить продвижение турецких войск численностью минимум 15 тыс. человек при поддержке авиации, артиллерии и механизированной техники. Надо учитывать и то, что мы [США] от лица СДС ["Сил демократической Сирии"] не подписывались [под обязательством] воевать с Турцией, которая является давним союзником по НАТО», — пояснил Эспер.

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