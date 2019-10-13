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19:19 (мск), источник: ТАСС

В США заявили, что не знают, из кого состоят отряды союзных Турции сил сирийской оппозиции

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не знают, из кого состоят подразделения сирийской вооруженной оппозиции, действующие совместно с турецкими войсками на севере Сирии, и причастны ли они к возможным военным преступлениям, в том числе расправам над пленными курдскими ополченцами.

Источник: AFP 2019

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье.

«Это ужасно, это ужасная ситуация. Мы осуждаем и осуждали ее. Именно об этом мы и говорили туркам, что это может произойти», — сказал он, комментируя появившиеся ранее видеозаписи расстрелов пленных курдских ополченцев боевиками сирийской вооруженной оппозиции. «Кто совершает подобные действия, в настоящий момент неясно. Там есть регулярные турецкие войска и есть их союзники», — подчеркнул Эспер.

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Глава Пентагона признал при этом, что не знает, из кого состоят союзные Турции отряды сирийской оппозиции. «Это так, мы не знаем точно, кто все они такие и что они делают», — подтвердил он.

Эспер также признал, что действия, запечатленные на видеозаписях, могут расцениваться как военные преступления. «Кажется, что да. Если это подтвердится, это будут военные преступления», — сказал глава американского военного ведомства.

Саудовская телестанция Al Arabiya продемонстрировала в субботу в эфире видеозапись расправ боевиков сирийской вооруженной оппозиции над пленными курдскими ополченцами в пограничных районах, где идут военные действия. Как указывает канал, их осуществили члены экстремистской группировки «Ахрар аш-Шаркия», которые участвуют в операции турецких войск «Источник мира». Кадры расстрелов курдских бойцов сняты на смартфон, они сопровождаются возгласами «Аллах акбар!».

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