Дамаск и курды договорились о размещении сирийских войск у границы с Турцией

«С сирийскими властями достигнуто соглашение, цель которого — предотвратить и противостоять этой агрессии (со стороны Турции — ИФ)», — говорится в заявлении курдской стороны.
В нем отмечается, что сирийские военные разместятся вдоль границы, чтобы оказывать поддержку Сирийским демократическим силам, основу которых составляют бойцы-курды.
Курды предупреждают, что одной из задач будет освобождение уже занятой Турцией территории в Сирии.
При этом речь пойдёт не только о населённых пунктах, расположенных в зоне проведение нынешней операции Анкары, но также, к примеру, о находящемся намного западнее городе Афин.
Ранее в субботу сирийские официальные СМИ сообщили о выдвижении военных на север — к пограничным сирийским районам, в которых ВС Турции проводят операцию против курдских формирований.