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04:06 (мск), источник: Известия

Исправленному верить: СПЧ предложит пересмотреть нормы об экстремизме

Президенту представят пакет поправок для реформирования законодательства в религиозной сфере.

Источник: Известия

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) призывает существенно реформировать антиэкстремистское законодательство. Правозащитники подготовили ряд поправок, конкретизирующих нормы в религиозной сфере. Сейчас они излишне широко трактуются правоохранительными органами: список запрещенных текстов уже перевалил за 4,4 тыс. пунктов. Как считают в СПЧ, причиной тому стал так называемый «пакет Яровой-Озерова», ужесточающий наказание за терроризм и экстремизм.

В пресс-службе вице-спикера Госдумы уверяют, что Ирина Яровая не имеет к этому отношения, а депутат Игорь Зотов, вносивший связанные с религиозным законодательством поправки, не против их пересмотра.

Рекомендации по реформе лягут на стол президенту.

Простор для ограничений

Проблемная записка, подготовленная правозащитниками, будет представлена 16 октября на совместном заседании комиссий СПЧ и Совета при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями. Документ есть в распоряжении «Известий».

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В СПЧ считают, что необходимо дать четкое определение понятию «экстремистская деятельность» и зафиксировать ясную трактовку нормы о миссионерстве. Причиной необходимости совершенствования законодательства стал так называемый «пакет Яровой-Озерова». В 2016 году вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, а также ряд депутатов и сенаторов внесли поправки в законы, ужесточающие наказание за терроризм и экстремизм. В том числе они коснулись норм, регулирующих религиозную деятельность.

«Эти нормы открывают значительный простор для чрезмерных, необоснованных и зачастую прямо антиконституционных ограничений прав и свобод граждан, в том числе ограничений свободы совести», — говорится в документе, подготовленном к заседанию совета.

Как считают его авторы, из-за этого реализация фундаментальных прав человека, в том числе на недискриминационное отношение к религии, регулярно подвергается угрозе.

Речь идет и о федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности», где ее определение, как считают в СПЧ, является недостаточно конкретным. «Применительно к свободе совести эта нечеткость особенно бросается в глаза», — подчеркивается в документе.

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Также слишком широко, как считают в СПЧ, правоохранители трактуют такие термины 282-й статьи УК, как «унижение достоинства людей» и «возбуждение ненависти и вражды» в зависимости от отношения граждан к религии.

«Кампания запретов уже породила абсолютно нефункциональный федеральный список экстремистских материалов, переваливший за 4,4 тыс. пунктов. В него включены и многие религиозные тексты, в том числе запрещенные явно без должных оснований, среди них даже средневековые мусульманские трактаты», — подчеркивают в СПЧ.

В записке правозащитников отмечается, что к экспертизе текстов сегодня привлекаются специалисты, далекие от научного религиоведения — например, учитель математики Наталия Крюкова. Решить эту проблему, по мнению авторов поправок, может создание саморегулируемой организации, которая бы сертифицировала религиоведов с учетом образования, стажа и опыта работы, ученой степени и наличия публикаций.

Штраф за миссионерство

СПЧ предлагает пересмотреть и трактовку нормы о миссионерской деятельности в законе «О свободе совести и религиозных объединениях».

Правоохранители усматривают ее наличие фактически в любой религиозной активности граждан, которые массово привлекаются к административной ответственности.

В качестве примера в совете приводят случай студентки из Зимбабве Кудзай Нямаребву, которую оштрафовали и выслали из РФ за репост в соцсетях концерта госпела. Якобы таким образом она занималась миссионерской деятельностью в религиозной организации Объединение церквей христиан веры евангельской «Посольство Иисуса» по Нижегородской области.

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Также в СПЧ считают необходимым скорректировать и ряд других норм закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». В частности, уточнить порядок полного наименования религиозной организации, который сегодня не прописан. Также нужно разъяснить, можно ли религиозным организациям проводить богослужения в жилых помещениях. Сейчас они привлекаются за нецелевое использование земельного участка.

Соответствовать времени

Член СПЧ, адвокат Владимир Ряховский, отвечающий за подготовку совместного заседания президентских советов, сообщил «Известиям», что еще 11 декабря прошлого года рассказал Владимиру Путину о несправедливости применяемых законов. На тот момент до суда было доведено более 600 административных дел в отношении представителей разных религиозных конфессий.

Что касается первой вашей истории по поводу этой африканской студентки, надо посмотреть, конечно, чушь какая‑то. Просто какая‑то ерунда. И нужно, конечно, сделать то, что вы предлагаете, — провести анализ правоприменительной практики. А если потребуется, внести какие‑то коррективы.
Владимир Путин

Как рассказал правозащитник, сегодня проблемы правоприменительной практики остаются актуальными и требуют пересмотра законодательных норм. По его словам, после этого заседания будут выработаны рекомендации, которые лягут на стол президенту.

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Глава СПЧ Михаил Федотов заявил «Известиям», что законодательство «О свободе совести и религиозных объединениях» должно стать более гармоничным.

— Потому что другие сферы нашего законодательства развиваются, а нормы о свободе совести сегодня явно отстают. Нужно их совершенствовать, чтобы гражданам было обеспечено конституционное право свободы совести, — подчеркнул правозащитник.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, депутат действительно вносила пакет поправок в антиэкстремистское законодательство, но была лишь одним из его авторов.

— К религиозной их части Ирина Анатольевна никакого отношения не имеет. Все поправки, связанные с религиозным законодательством, вносил Игорь Зотов (депутат Госдумы шестого созыва), — пояснили в пресс-службе.

Сам Игорь Зотов в разговоре с «Известиями» признал, что участвовал в разработке антиэкстремистского пакета, однако не имеет ничего против его пересмотра.

По его словам, он уважительно относится к правам человека. И если существуют какие-то перегибы, «то они устраняются очень легко путем внесения корректирующих поправок, которые должны отвечать времени», отметил автор поправок.

Для того чтобы не допускать перегибов, в СПЧ рекомендуют создать консультативный совет при Министерстве науки и высшего образования по вопросам духовных образовательных организаций. Не будет лишним, по мнению правозащитников, и если Рособрнадзор при проведении проверок начнет привлекать в качестве экспертов представителей соответствующих религиозных конфессий.

Наталья Башлыкова

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