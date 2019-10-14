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04:15 (мск), источник: Интерфакс

РФ выполнит наблюдательный полет над Румынией

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Российские военные наблюдатели в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) совершат с 14 по 18 октября инспекционный полет над территорией Румынии, в то время как специалисты из Турции и США выполнят полет над Россией, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Источник: Reuters

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу Россия планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Румынии», — говорится в публикации.

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Как сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, этот наблюдательный полет будет выполняться с 14 по 18 октября с аэродрома открытого неба в Бухаресте. Максимальная дальность полета составит 900 километров.

Кроме того, по имеющимся у издания данным, с 14 по 18 октября в рамках реализации ДОН совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на турецком самолете наблюдения СН-235 с аэродрома Кубинка.

«Российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета по согласованному маршруту и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», — отмечается в статье.

Газета уточняет, что самолет наблюдения СН-235 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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