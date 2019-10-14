09:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Сирийская армия заняла первый контролируемый курдами город
Правительственные войска Сирии вошли в город Табка, ранее контролировавшийся курдскими формированиями. Об этом сообщает телеканал
По утверждению СМИ, военные продолжают движение к северным границам страны. Там войска разместятся для будущего противостояния вооруженной агрессии Анкары.
13 октября стало известно, что Россия усадила представителей официального Дамаска и курдов за стол переговоров. Встреча прошла на территории российской военной базы «Хмеймим» вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира».