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09:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Сирийская армия заняла первый контролируемый курдами город

Правительственные войска Сирии вошли в город Табка, ранее контролировавшийся курдскими формированиями. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen

Источник: AP 2019

По утверждению СМИ, военные продолжают движение к северным границам страны. Там войска разместятся для будущего противостояния вооруженной агрессии Анкары.

13 октября стало известно, что Россия усадила представителей официального Дамаска и курдов за стол переговоров. Встреча прошла на территории российской военной базы «Хмеймим» вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира».

Следите за развитием темы Военная операция Турции в Сирии
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