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11:31 (мск), источник: Интерфакс

Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Совет Евросоюза продлил до 16 октября 2020 года санкции против России за применение химического оружия в Солсбери в марте 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе совета.

Источник: Reuters

Эти санкции были введены в отношении четырех россиян, которых в ЕС считают виновными в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британцев, которые отравились случайно. Это начальник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров), которых Лондон считает сотрудниками ГРУ, применившими боевое отравляющее вещество в Солсбери против Скрипаля. Москва отрицает причастность к этому отравлению и применению нервно-паралитического яда в Великобритании.

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Кроме россиян под такие санкции ЕС попали пять представителей режима сирийского президента Башара Асада. Их в Европе подозревают в неоднократном применении химоружия против боевиков. Кроме физических лиц под санкции попал сирийский Центр научных исследований и разработок (SSRC), который подозревается в разработке химоружия.

Попавшим под санкции запрещен въезд в Евросоюз, гражданам ЕС запрещено с ними сотрудничать и им помогать, а их счета в ЕС и имущество должны быть заморожены.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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