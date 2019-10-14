14:27 (мск), источник: Ведомости
Песков прокомментировал возможность участия России в столкновении с Турцией в Сирии
Подходы России по отношению к операции Турции в Сирии не изменились, сообщил
«Вы видели сообщения о том, что имели место контакты и имели место определенные договоренности. Большего к этому я добавить не могу, вообще
Песков отметил, что российские власти «не хотели бы даже думать» о возможном военном столкновении с Турцией в Сирии. «Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил», — заметил Песков.
9 октября Турция начала операцию на территории Сирии «Источник мира». Ее цель — создать буферную зону, которая станет защитной для турецкой границы. По словам турецких властей, операция проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме этого, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии. Европейские страны и Иран осудили операцию. 12 октября президент Владимир Путин заявил, что силы, которые находятся в Сирии нелегитимно, должны покинуть страну. Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.