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14:29 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле ответили на предложение Суркова изучать «путинизм»

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласен с мнением помощника главы государства Владислава Суркова о необходимости изучать политическое наследие Владимира Путина, но заявил, что ему не нравится термин «путинизм».

Источник: РИА "Новости"

«Мне не совсем импонирует название “путинизм”, я не знаю, что такое политический лайфхак. В то же время я, наверное, соглашусь с моим коллегой Сурковым в том, что, безусловно, фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится в должности президента и находился в должности председателя правительства, — это очень важные годы в истории нашей страны, в истории развития всего мира. И невозможно умалять роль Путина в этих процессах», — сказал Песков журналистам, комментируя соответствующие высказывания Суркова.

На вопрос, руководствуется ли президент какой-то идеологией и можно ли считать идеологией систему его действий, Песков ответил:

Если можно считать исключительно прагматизм в работе президента, что целиком и полностью направлено на развитие страны, на обеспечение условий для развития российского общества и каждого россиянина в отдельности — это его подход, он сам об этом неоднократно говорил.

Ранее на сайте «Актуальные комментарии» открылась новая рубрика — «Путинизм». Владислав Сурков объяснил изданию, почему считает полезным начинанием исследовать такое явление, как «путинизм».

Помощник российского лидера отмечает, что «путинизм» представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования.

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«Понять, “как они делают это”, всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет», — пишет помощник президента.

При этом Сурков полагает, что «путинизм», как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада, в отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. «Но он наш, и без него никак», — считает Сурков.

Идеология будущего

В феврале 2019 года Сурков уже высказывал идею о том, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства он называет «государством Путина» и предлагает исследовать «весь комплекс идей и измерений путинизма как идеологии будущего».

«Государство Россия (после развала СССР — ИФ) продолжается и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оформившееся, в целом, к середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая, органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а, скорее всего, и на весь предстоящий век», — написал Сурков 11 февраля в статье «Долгое государство Путина», которая была опубликована в «Независимой газете».

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