14:29 (мск), источник: Интерфакс
В Кремле ответили на предложение Суркова изучать «путинизм»
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU —
«Мне не совсем импонирует название “путинизм”, я не знаю, что такое политический
На вопрос, руководствуется ли президент
Если можно считать исключительно прагматизм в работе президента, что целиком и полностью направлено на развитие страны, на обеспечение условий для развития российского общества и каждого россиянина в отдельности — это его подход, он сам об этом неоднократно говорил.
Ранее на сайте «Актуальные комментарии» открылась новая рубрика — «Путинизм». Владислав Сурков объяснил изданию, почему считает полезным начинанием исследовать такое явление, как «путинизм».
Помощник российского лидера отмечает, что «путинизм» представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования.
«Понять, “как они делают это”, всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет», — пишет помощник президента.
При этом Сурков полагает, что «путинизм», как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада, в отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. «Но он наш, и без него никак», — считает Сурков.
В феврале 2019 года Сурков уже высказывал идею о том, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства он называет «государством Путина» и предлагает исследовать «весь комплекс идей и измерений путинизма как идеологии будущего».
«Государство Россия (после развала СССР — ИФ) продолжается и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оформившееся, в целом, к середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны.