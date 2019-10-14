Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Программа начнется с официальной встречи Путина с королем Саудовской Аравии, после чего состоится государственный прием от его имени в честь российского президента. Затем стороны проведут переговоры и подпишут документы. После переговоров с королем президент побеседует с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом, вместе с которым Путин примет участие в первом заседании российско-саудовского экономического совета.
Камчатский кречет — самый крупный из соколов. Занесен в Красные книги России и севера Дальнего Востока страны.
Визит Путина в Саудовскую Аравию запланирован на 14 октября. Это второй визит президента России в эту страну, впервые с официальным визитом он посетил ее в феврале 2007 г. Тогда в Эр-Рияде он встречался с прежним королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом Аль Саудом.