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16:09 (мск), источник: Ведомости

Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Российская сторона во время визита президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию подарила королю страны Сальману бен Абдель-Азизу Аль-Сауду камчатского кречета по кличке «Альфа», сообщает «Интерфакс».

Программа начнется с официальной встречи Путина с королем Саудовской Аравии, после чего состоится государственный прием от его имени в честь российского президента. Затем стороны проведут переговоры и подпишут документы. После переговоров с королем президент побеседует с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом, вместе с которым Путин примет участие в первом заседании российско-саудовского экономического совета.

Камчатский кречет — самый крупный из соколов. Занесен в Красные книги России и севера Дальнего Востока страны.

Визит Путина в Саудовскую Аравию запланирован на 14 октября. Это второй визит президента России в эту страну, впервые с официальным визитом он посетил ее в феврале 2007 г. Тогда в Эр-Рияде он встречался с прежним королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

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