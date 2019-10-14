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18:25 (мск), источник: Интерфакс

Фонд президентских грантов выбрал топ-100 лучших проектов, получивших финансирование в 2017 году

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС — Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества выбрал топ-100 лучших проектов, получивших финансирование в 2017 и реализованных в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал, что при выборе лучших эксперты ориентировались на три критерия: качество реализации проекта, достижение социальных результатов и информационную открытость. «Если организация закрытая, если проект не освещается, то я, как человек, желающий узнать, например, куда мне отвести ребенка, как мне получить поддержку от НКО, не могу их найти, и это плохо», — сказал журналистам Чукалин.

По его словам, на попадание в топ-100 претендовали семь проектов на место.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что при прочих равных эксперты ориентировались на тиражируемость проекта.

100 лучших — это все-таки пример для других. Этот опыт надо тиражировать. Мы старались выбрать не просто хороший проект, а тот, который будет распространён на территорию других регионов.
Сергей Кириенко
первый замглавы администрации президента РФ 

Топ-100 сегодня будет опубликован на сайте оценка.гранты.рф.

Кириенко сообщил, что представителей вошедших в топ-100 проектов пригласят на форум волонтеров, который пройдет 5 декабря.

Для победителей устроят дополнительные образовательные программы акселерации. Кроме того, при подаче заявок на гранты в будущем они будут автоматически получать максимальный балл по критерию опытности.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году.

Всего во всех шести конкурсах президентских грантов приняли участие уже 21 тыс. 714 некоммерческих организаций. Это 10,5% от всех зарегистрированных в стране НКО, говорят в фонде. В 2019 году гранатовый фонд составляет 8 млрд рублей.

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