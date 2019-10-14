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19:37 (мск), источник: RNS

Минобороны предложило установить памятный День Русской Америки

Минобороны России предложило установить в стране новый памятный день — День Русской Америки.

Источник: РИА "Новости"

Уведомление о начале разработки соответствующего проекта указа президента размещено на портале проектов нормативно правовых актов.

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«Проектом указа предусматривается установление 19 июля в Российской Федерации памятного дня — Дня Русской Америки», — говорится в кратком описании проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования.

Минобороны отмечает, что сейчас в России нет памятных дат, посвященных Русской Америке. В оборонном ведомстве считают, что наличие такой даты будет способствовать развитию российско-американских отношений в сфере культурной дипломатии и гуманитарного сотрудничества.

Планируемый срок вступления указа в силу — январь 2020 года.

Русская Америка — совокупность владений Российской империи в Северной Америке. Они включали в себя Аляску, Алеутские острова, архипелаг Александра и поселения на тихоокеанском побережье современных США (крепость Росс), а также Елизаветинскую крепость (Гавайи).

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