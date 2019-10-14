19:37 (мск), источник: RNS
Минобороны предложило установить памятный День Русской Америки
Минобороны России предложило установить в стране новый памятный день — День Русской Америки.
Уведомление о начале разработки соответствующего проекта указа президента размещено на портале проектов нормативно правовых актов.
«Проектом указа предусматривается установление 19 июля в Российской Федерации памятного дня — Дня Русской Америки», — говорится в кратком описании проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования.
Минобороны отмечает, что сейчас в России нет памятных дат, посвященных Русской Америке. В оборонном ведомстве считают, что наличие такой даты будет способствовать развитию
Планируемый срок вступления указа в силу — январь 2020 года.
Русская Америка — совокупность владений Российской империи в Северной Америке. Они включали в себя Аляску, Алеутские острова, архипелаг Александра и поселения на тихоокеанском побережье современных США (крепость Росс), а также Елизаветинскую крепость (Гавайи).