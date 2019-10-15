Путин во дворце. Репортаж из Эр-Рияда

Источник: Пресс-служба Президента России
Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию впервые за 12 лет. Уровень подготовки визита соответствовал его статусу.
В аэропорту Эр-Рияда президента приветствовала внушительная арабская делегация: принц Фейсал бен Бандар бен Абдель-Азиз аль Сауд, глава провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис. Путина, который спустился по трапу, укрытому ковровой дорожкой и украшенному золотистыми перилами, встретил 21 залп почетного караула. Трапы занимают отдельное место в двусторонних отношениях России и Саудовской Аравии. В 2007 г. трап, по которому спустился глава российского государства, был значительно проще: его украшала лишь ковровая дорожка. Десятью годами позже, когда в Москве встречали Сальмана Аль Сауда, именно из «Внуково» появились первые новости. Саудовская сторона тогда привезла в российскую столицу специальный трап-эскалатор. Он сломался, и 81-летнему королю пришлось спускаться самостоятельно. Управление делами президента России тогда заявило, что не имеет отношения к этому инциденту с трапом: его поставила и монтировала саудовская сторона.
Прежний король встречал Путина в аэропорту Эр-Рияда в 2007 г. лично. Нынешний король Сальман Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман встретили Путина у входа во дворец. Ко дворцу президент приехал на Aurus с сопровождением: мотокортеж на территории резиденции сменился кортежем из всадников, которые держали флаги России и Саудовской Аравии. Одна из лошадей, чуть ни сбив строй, попыталась подрезать дорогу президентскому автомобилю, но тут же была поставлена на место. У дворца Путина поприветствовали снова. На этот раз уже не пушечным залпом, а музыкой — арабские музыканты исполнили гимны обеих стран. Правда, манера исполнения саудовских музыкантов оказалась настолько своеобразной, что узнать в мелодии российский гимн оказалось непросто.
Во дворце главы государств обменялись подарками. Гости подарили саудовскому королю камчатского кречета, а хозяева российскому президенту — картину. На ней, как пояснил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, изображен «национальный ковровый орнамент».
При представлении делегаций Путину и королю Аль Сауду очередь растянулась на десятки метров: в ее состав вошли несколько десятков человек. В российской делегации оказались не только люди, ответственные за решение внешнеполитических вопросов. Кроме министров и помощника президента по международным вопросам Юрия Ушакова в делегации был и глава Чечни Рамзан Кадыров. Во время представления делегации он подошел сначала к президенту, который приобнял и похлопал по плечу главу республики, а потом подошел уже к королю. Кадыров, как казалось со стороны, приветствовал короля словно очень давнего уважаемого знакомого.
Владимир Путин и король Сальман Аль Сауд начали переговоры еще до торжественного приема. Наследный принц Мухаммед бен Сальман в это же время о чем-то оживленно переговаривался с Ушаковым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Вскоре с участием делегаций был подписан 21 документ. Среди них — долго обсуждавшаяся Хартия сотрудничества стран — производителей нефти. Этот документ упорядочивает сотрудничество стран — участниц сделки ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия — крупнейшие производители нефти, участвующие в этой сделке, которая направлена на стабилизацию нефтяных цен.
Кроме того, стороны подписали меморандум об упрощении выдачи виз гражданам двух стран. Ранее власти Саудовской Аравии, прежде одной из самых закрытых стран мира, объявили, что начнут выдавать туристические визы. Женщины-туристки, согласно достигнутым договоренностям, смогут не носить традиционные арабские накидки до пола — абаи и не покрывать головы, достаточно будет скромной европейской одежды. Сегодня во время визита даже министр здравоохранения России Вероника Скворцова в соответствии с традициями покрыла голову черным платком.
Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций и аналогичный саудовский фонд (PIF) договорились инвестировать в лизинг воздушных судов, чтобы развивать российские авиалинии. Консорциум, состоящий из одного из крупнейших нефтепроизводителей Saudi Aramco, саудовского инвестиционного фонда PIF и РФПИ, войдет в капитал российской компании «Новомет», производителя оборудования для нефтедобычи, следует также из списка подписанных документов.
Документов, свидетельствующих о намерении сторон сотрудничать в военно-технической области, по итогам переговоров не подписано. Ранее, после атаки дронов на саудовские НПЗ, президент Путин предлагал Саудовской Аравии закупить у России комплексы С-300 или С-400 для защиты от таких нападений. Саудовская сторона тогда на предложение не ответила.
Атака дронов на Saudi Aramco
На приеме от имени короля (закрытом для прессы) российскую делегацию угощали ассорти из саудовских закусок, шоколадным муссом с хрустящей нугой. Подавали также угощение в виде шоколадок с флагами России и Саудовской Аравии.