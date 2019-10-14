Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
31Как новые российские спутники видят Землю из космоса
12Последствия тайфуна «Хагибис»
23:21 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что вывел войска из Сирии

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции. Американские войска из этой страны «в основном» выведены, заявил Трамп.

Источник: AP 2019

«Я разгромил на 100% халифат ИГ* и после этого в основном вывел наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?» — написал Трамп в Twitter.

«Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!» — добавил Трамп.

Ранее сирийские курды заявили о достижении соглашения с Дамаском о размещении сирийских войск на всей границе с Турцией для отражения атаки турецких войск.

Сирийская правительственная армия уже в понедельник вошла в город Манбидж на севере Сирии, ранее подконтрольный курдской автономной администрации, передает гостелевидение Сирии.

По данным СМИ, в понедельник сирийская армия взяла под контроль также город Табка и одноименную базу ВВС, а также ряд населенных пунктов в провинциях Хасеке и Ракка. В городах Хасеке и Камышли в соседней с Раккой провинции на административных зданиях подняты государственные флаги САР. Военный источник РИА Новости сообщил, что армия также вошла в город Айн-Иса.

Пресс-служба курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) ранее в понедельник сообщила о боестолкновениях с турецкой армией и боевиками оппозиции к востоку от Манбиджа.

До начала турецкой военной операции в городе базировались войска США.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Справка
США выводят войска из Сирии

Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран.

Следите за развитием темы Вывод войск США из Сирии
 Газа нет: Европа потребовала срочно достроить 'Северный поток - 2'
Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета
Медведев призвал прекращать вранье со статистикой по смертности
«Отравителя» Скрипалей обнаружили на фото дочери генерала ГРУ
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Россиянам пообещали теплую и солнечную погоду
Здоровье
Как ванна и душ вам вредят Дерматологи советуют мыться как можно реже.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый Nissan Juke: первые «живые» фото Nissan неожиданно показал второе поколение неоднозначной модели на автосалоне в болгарской Софии
Кино
Беременная Гай Германика посетила премьеру своего фильма Режиссер представила картину «Мысленный волк» первым зрителям
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Жену Игоря Николаева заподозрили в беременности Поклонники обсуждают новое фото артистки
Леди
В сети появились архивные фото с венчания Анастасии Заворотнюк Супругов поздравили с годовщиной таинства.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь