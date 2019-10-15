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00:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп раскрыл детали антитурецких санкций

На фоне турецкой военной операции в Сирии Вашингтон решил приостановить переговоры по заключению торгового соглашения с Анкарой, заявил президент США Дональд Трамп. Договор планировалось заключить на $100 млрд. Также глава Белого дома объявил о готовности ввести масштабные санкции в отношении Турции. Речь идет о финансовых санкциях, заморозке активов и запрете на въезд в США.

Источник: AP 2019

«Я скоро издам указ, разрешающий введение санкций в отношении действующих и бывших официальных лиц Турции, а также любых лиц, способствующих дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии», — говорится в официальном заявлении американского президента. Ограничительные меры затронут тех, кто нарушает права человека, участвует в насильственной репатриации беженцев, а также мешает примирению сторон.

«Турецкая военная операция подвергает опасности мирных жителей и ставит под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе», — мотивировал решение господин Трамп.

Глава Белого дома пообещал быстрое и полное уничтожение экономики Турции, если последняя не откажется от «деструктивных» действий в Сирии. Дональд Трамп уже объявил о повышении для Турции до 50% пошлины на ввоз стали. Пошлина была снижена в мае этого года.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Турция называет их террористическими, США их поддерживают. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.

Страны ЕС осудили действия Анкары. Дамаск назвал турецкое наступление «вторжением». Москва призвала освободить Сирию от иностранного военного присутствия и восстановить ее территориальную целостность.

Армия Сирии объединилась с курдами против Турции
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14 октября© Ньюстюб
Следите за развитием темы Военная операция Турции в Сирии
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