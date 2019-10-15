03:05 (мск), источник: РИА Новости
Трамп ввел санкции против Турции
ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции
Указ, как следует из заявления главы госдепа, призван оказать давление на Турцию, чтобы вынудить ее прекратить операцию в Сирии.
«Исполнительный указ дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на
Как уточняет минфин США, санкции введены против министерств обороны и энергетики Турции, а также против глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. Кроме того, в черный список попал зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
Ранее Трамп анонсировал санкции против Турции и пригрозил Анкаре дополнительными, более тяжелыми последствиями. Кроме того, президент США намерен повысить тарифы на турецкую сталь до 50%, то есть до того уровня, который действовал до их снижения в мае. Соединенные Штаты также прекратят переговоры под эгидой министерства торговли относительно торговой сделки с Анкарой на сто миллиардов долларов.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство"*. Позднее началась наземная часть операции. В субботу турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас
В то же время автономная администрация территорий на
*Террористическая организация, запрещенная в России.