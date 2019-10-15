02:27 (мск), источник: Интерфакс
Минфин США ввел санкции против министерств обороны и энергетики Турции
Также под американские санкции попали министры обороны, внутренних дел и энергетики.
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Власти США ввели ограничительные меры против министерств обороны и энергетики Турции, сообщает американский Минфин.
Кроме того, в его заявлении говорится о включении в санкционные списки министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза. Активы этих министерств и министров в США замораживаются, американским гражданам запрещается вести с ними дела.
Кроме того, Минфин США предупреждает, что «люди, проводящие некоторые транзакции с физлицами из списка, также могут попасть под санкции».
Ограничительные меры не должны мешать работе ООН и НПО в Турции. Также Соединенные Штаты не будут препятствовать через санкции турецким гуманитарным операциям в Сирии. Кроме того, ограничительные меры будут претворяться в жизнь таким образом, чтобы Анкара имела возможность получать необходимые ей энергоресурсы.
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