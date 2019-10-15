04:10 (мск), источник: Известия
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Если нововведение будет принято, то россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все
Проект был внесен еще в июне этого года депутатами во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым.
В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Этот документ заменит несколько платежных бланков, которые на данный момент получают жители некоторых регионов страны.
Также авторы законопроекта выступили за централизацию подсчетов в регионах. Таким образом они планируют создать единую систему выставления платежей вместо существующей схемы, когда квитанции за ЖКУ могут присылать жильцам УК, сами поставщики ресурсов, банки или так называемые специальные операторы расчетов.