Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Подобное решение, как подчеркнул он, отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медицинском страховании.
Вместе с этим глава дипломатического ведомства отметил, что «формула Штайнмайера» отличается от того, «на что Украина соглашалась ранее». «Это болезненный компромисс», — уточнил он.
Тем не менее, по словам Пристайко, правительство должно выбрать из имеющихся возможностей и предложить гражданам наиболее целесообразный вариант.
Ранее глава МИД Украины заявил, что «формула Штайнмайера» не играет никакой роли без законов о выборах и об особом статусе Донбасса.
Первого октября контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах». После этого на Украине прошли акции протеста.
На встрече в Минске стороны также договорились возобновить разведение сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод должны были 9 октября.
ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность запустить процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Президент России Владимир Путин позднее отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей. В МИД выразили сожаление по поводу сложившейся ситуации. Российские дипломаты надеются, что Киев предпримет необходимые шаги для выполнения своих обязательств, после чего можно будет утвердить дату проведения встречи в «нормандском формате».
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