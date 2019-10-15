13:32 (мск), источник: РИА Новости
Свой собственный Шенген. Что может поменяться на границах России
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Казахстана
Пока же это не удалось даже в рамках Союзного государства. Минск ввел безвизовый режим для граждан 80 государств в 2017-м, что привело ко взаимному недовольству. Насколько нужна «виза Содружества» некогда братским республикам — разбиралось РИА Новости.
Токаев, предлагая «визу СНГ», ссылался на необходимость развивать туризм. «У каждой страны Содружества есть уникальные рекреационные,
Предшественник Токаева Нурсултан Назарбаев был идейным вдохновителем интеграции на просторах бывшего СССР. Но вряд ли дело только в поддержании традиции: второй казахстанский президент — кадровый дипломат, который произносит то, что будет иметь продолжение. Правда, глава республики указал и на препятствия, мешающие реализации такого проекта:
К сожалению, в национальных визовых и миграционных законодательствах стран СНГ сохраняются значительные отличия.
Действительно, Казахстан, например, предоставил безвизовый въезд на свою территорию гражданам нескольких десятков стран — от Австрии и Австралии до США и Филиппин. Но без взаимности — ответных шагов со стороны «мирового сообщества» и «развитых стран» на инициативу
С такой проблемой столкнулись Россия и Белоруссия. В феврале 2017-го Минск отменил визы для граждан 80 государств. С одной стороны, это было суверенное право республики. С другой — с 1997 года Россию и Белоруссию объединяет договор о Союзном государстве. Пересечение границы до 2017-го между двумя странами было в
Поэтому Москва не могла не отреагировать — в Кремле подчеркнули, что безвизовый режим касается только самой Белоруссии. И Россия заблаговременно ввела вдоль всей границы с союзником режим пограничной зоны. Федеральная служба безопасности (ФСБ) оборудовала посты для контроля граждан и транспортных средств. Авиарейсы из Белоруссии перевели в международные терминалы аэропортов, у пассажиров начали проверять документы.
Белорусским властям это не понравилось.
«Существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник (глава ФСБ России Александр Бортников. — Прим. ред.) и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?» — возмущался белорусский президент. Несмотря на то что Минск отказался понимать резонность действий Москвы, дальше негодующих заявлений дело не пошло.
На территории Содружества Независимых Государств разрешение в паспорт сейчас требуется для посещения Туркмении. Другие члены СНГ приняли подобные меры по отношению к Ашхабаду.
После конфликта 2008 года Россия и Грузия ввели взаимный визовый режим, затем в 2012-м Тбилиси снял ограничения в надежде поощрить приток российских туристов. До 2018 года визы требовались гражданам Узбекистана и Таджикистана для поездок друг к другу.
Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев к идее общих виз Содружества отнесся скептически. «Ряд стран СНГ уже имеют особый режим взаимоотношений с окружающим миром. Возьмите хотя бы Туркменистан, он не только заявляет о суверенитете, но дистанцировался и изолировался от других государств Содружества — туда нужна виза даже соседям, гражданам ближнего зарубежья, бывших советских республик», — напомнил он.
«Какие проблемы возникнут при попытке реализации этой инициативы, можно посмотреть на примере
Действительно, в 2018-м о причинах, мешающих введению общих виз, Рапота сказал максимально обтекаемо:
Ряд технологических деталей потребовал дополнительного изучения нашими правоохранительными органами и министерствами иностранных дел.
«Я считаю, что в данном случае лучше подольше поработать, но сделать такой документ, чтобы потом не приходилось его переделывать», — объяснил госсекретарь Союзного государства причины отсутствия спешки.
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев напоминает, что «по первому месту работы Токаев — дипломат». «Он осведомлен о значении международных договоров и публично говорит лишь то, что стороны так или иначе проработали в кулуарах. Отторжения или аллергии такое предложение у присутствующих вызвать не должно», — говорит эксперт.
Кроме того, у инициативы профессионального дипломата есть настоящая, не всегда явная цель. «Казахстан входит во все возможные объединения на постсоветском пространстве,
По мнению политолога, единое миграционное пространство придаст новый смысл объединениям постсоветских стран. «Все критиковали СНГ за бессодержательность, ЕАЭС — за то, чтобы якобы создана она в интересах России, ШОС — за то, что, дескать, обслуживает интересы Китая. Но на практике никто не желает покидать эти организации. Разве что Грузия — но то отдельная история. Даже Украина, чья позиция по отношению ко всему советскому и постсоветскому строится на яростном неприятии, не спешит покидать СНГ — быть в Содружестве, даже невнятном и с аморфными структурами, слишком удобно. А общее визовое пространство может придать импульс интеграции. ЕС и Шенгенская зона тоже часто воспринимаются как нечто единое», — дополняет Ашимбаев.
Токаев говорил о визах для туристов. Но бывший замдиректора Федеральной миграционной службы России Владимир Поставнин указывает, что, реализовав эту идею, придется решать и другие, пока умозрительные проблемы. Фактически СНГ или иное объединение на территории Содружества станет единым миграционным пространством.
«Острее стоит вопрос о том, как единое визовое пространство СНГ будет действовать на внешнем периметре. То есть, как “условный Шенген” внутри СНГ повлияет на отношения стран, которые под этот режим не подпадают и в отношении которых действуют визы, — говорит Поставнин. — Сейчас иностранец из визовой страны получает разрешение на трудоустройство непосредственно у конкретного работодателя в конкретной стране. Получив его, он не может уехать в другую страну внутри СНГ и работать там свободно. Если же единое визовое пространство СНГ создаст условия, что иностранцы из визовых стран смогут свободно работать в любой стране Содружества, это в корне меняет картину. Практическая значимость этого пространства при подобном раскладе расширится».