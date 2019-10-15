Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мифов о лесных пожарахКак борются с огнем в России и в мире
Фоторепортажи
31Как новые российские спутники видят Землю из космоса
12На скорую лапу: москвичи пробежались с собаками ради благотворительности
11:29 (мск), источник: Esquire

Саудовский оркестр попытался сыграть российский гимн в честь приезда Владимира Путина. Но что-то пошло не так

Российский президент стойко дослушал нестройную мелодию до конца.

Источник: Пресс-служба Президента России

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. В королевском дворце в Эр-Рияде лидера России встретил местный оркестр, который попытался исполнить для Путина российский гимн. Но что-то пошло не так.

При этом Владимир Путин дослушал выступление до конца, никак не подав виду, что прозвучавший набор звуков мало похож на российский гимн.

Путин прибыл в Саудовскую Аравию впервые с 2007 года. При встрече с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом российский лидер подарил ему камчатского кречета. А наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду — фигурку из бивня мамонта.

Кстати, облажались с российским гимном не только саудовские музыканты. В 2010 году сирийский оркестр во время приезда Дмитрия Медведева тоже не особо справился с задачей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Хоакин Феникс — Джокер, брат, борец, один из ярчайших талантов Голливуда: «
Калифорния стала первым штатом США, запретившим производство и продажу новы
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Рэпер Баста стал владельцем российского футбольного клуба
Чем грозит рублю рекордная скупка золота Россией и Китаем
Россию заподозрили в финансировании Греты Тунберг
СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК
Нурмагомедов проплыл против течения реки
Счетная палата раскрыла схему, замедляющую рост зарплат
Здоровье
Как ванна и душ вам вредят Дерматологи советуют мыться как можно реже.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый маленький седан BMW: первые фото Свежей «двушкой» баварцы решили утереть нос вечным конкурентам из «Мерседеса» с их седаном CLA
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
День рождения в сауне. Стоит ли? 285
Работа на пятидневке с 9 до 18 278
А кто сейчас ходит в местечковые библиотеки(и кто там работает)? 111
Белая или Серая 105
Леди
«Я не хочу замуж»: 5 реальных историй женщин старше 35 Далеко не все женщины мечтают о муже, уютном доме и семейном очаге. И вот почему.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь