11:29 (мск), источник: Esquire
Саудовский оркестр попытался сыграть российский гимн в честь приезда Владимира Путина. Но что-то пошло не так
Российский президент стойко дослушал нестройную мелодию до конца.
Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. В королевском дворце в
При этом Владимир Путин дослушал выступление до конца, никак не подав виду, что прозвучавший набор звуков мало похож на российский гимн.
Путин прибыл в Саудовскую Аравию впервые с 2007 года. При встрече с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом российский лидер подарил ему камчатского кречета. А наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду — фигурку из бивня мамонта.
Кстати, облажались с российским гимном не только саудовские музыканты. В 2010 году сирийский оркестр во время приезда Дмитрия Медведева тоже не особо справился с задачей.