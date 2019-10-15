Россию заподозрили в финансировании Греты Тунберг

Мойтен подчеркнул, что влияние этих протестов на политику негативно сказывается на развитии экономики всей Европы — поэтому он и заинтересован в том, чтобы выяснить, не являются ли они частью гибридной российской угрозы.
«Эти кампании (например, “Пятница ради будущего”, акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море) профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку (…) Может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?» — цитирует российское издание его слова.
1 октября стало известно, что 24-летний депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил в посольство Швеции письмо 16-летней экоактивистке Грете Тунберг с приглашением выступить в нижней палате российского парламента. Политик выразил восхищение силой воли и энергией Тунберг и подчеркнул, что экологические проблемы волнуют и российскую молодежь. Однако позже в Госдуме заявили, что один депутат не может принимать подобные решения — они должны быть рассмотрены на Совете Госдумы.
23 сентября Тунберг выступила с эмоциональной речью на саммите ООН, который был посвящен борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров государств в бездействии и отнятом у нее детстве. По ее словам, целые экосистемы вымирают, и решать эти серьезные проблемы при таком отношении к ним современных политиков придется уже ее поколению. Она является основателем глобального движения школьников и студентов «Пятница ради будущего» за борьбу с глобальным потеплением.