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11:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Чечни назвали фейком информацию о зачистке нелояльных Кадырову чиновников

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал фейком информацию «Новой газеты» о зачистке правящей элиты в республике.

Источник: РИА "Новости"

«Никакие фейки “Новой газеты” мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас», — заявил информагентству Ura.ru господин Умаров. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов от комментариев отказался.

«Новая газета» утверждает, что в Чечне задерживают чиновников, нелояльных Рамзану Кадырову. По информации издания, в числе задержанных — глава МЧС Чечни Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев и бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов. Также появлялась информация о задержании первого замминистра МВД Апти Алаудинова, но он в ответ на это снял видео с опровержением.

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