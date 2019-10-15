Американцы решили сдать сирийский город Манбидж российским военным

По его словам, американские военные, «которые давно находятся в этом районе, помогают российским вооруженным силам быстро освоиться в ранее небезопасном районе». «По сути, это сдача», — отметил представитель Пентагона.
«Однако это осуществляется быстро и не включает в себя обходы и т. д. Все сводится к тому, чтобы вывезти как можно больше наших вещей, уничтожая при этом любое секретное оборудование, которое не может быть вывезено», — пояснил он.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживаемые Турцией силы в Сирии займут сирийские города Манбидж и Кобани.
«Мы решительно настроены по отношению к Манбиджу. Оппозиционные силы скоро войдут», — приводят слова Эрдогана турецкие СМИ. Президент подчеркнул, что Турция координирует с РФ вопросы операции на севере Сирии, отметив, что проблем с Москвой нет.
Между тем в понедельник вечером сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что армия Сирии вступила в город Манбидж на севере провинции Алеппо. Ранее СМИ, близкие к сирийским курдам, сообщали, что бойцы сирийских правительственных войск уже находятся в Манбидже.
Происходящее на севере Сирии в связи с операцией Турции не вполне отражает тезис о необходимости сохранения территориальной целостности этой страны, заявил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков. На вопрос, какие необходимо предпринять действия в связи с этим, Ушаков сказал: «Что-то будем делать, посмотрим».
Ушаков заявил, что ему не известно, есть ли «красные линии», за которые Турция не переступит.
Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.
В конце прошлой неделе стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском. В итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.