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14:56 (мск), источник: RNS

Минобороны России рассказало о ситуации в сирийском Манбидже

Правительственный войска Сирии установили полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами, сообщает Минобороны России.

Источник: Reuters

«Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Мембидж и близлежащими населенными пунктами», — приводит сообщение Минобороны России ТАСС.

В министерстве также уточнили, что военная полиция России продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж, где находится линия соприкосновения ВС Турции и Сирии. В ведомстве отметили, что с турецкой стороной организовано взаимодействие. Также в сообщении Минобороны РФ говорится, что американские военные покинули две свои базы в Сирии .

Ранее журнал Newsweek сообщил, что Россия получит контроль над городом Манбидж в Сирии после ухода оттуда американского военного контингента. За день до этого Reuters сообщал о договоренности курдских вооруженных формирований с правительством Сирии о том, что сирийская армия разместится по всей протяженности сирийско-турецкой границы для защиты от наступления турецких военных.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявлял, что у Анкары было соглашение с Вашингтоном по Манбиджу о выводе «террористических организаций» из этого населенного пункта в течение 90 дней. Он подчеркнул, что город должен быть освобожден от курдских формирований, передавала газета Aydınlık.

Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей». 15 октября Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Согласно указу Трампа, Минфин США и Госдепартамент могут вводить ограничительные меры в отношении частных лиц, организаций или сотрудников правительства Турции, причастных к действиям, «которые угрожают гражданскому населению или ведут к дальнейшему ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии».

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