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15:10 (мск), источник: Интерфакс

Медведев посетовал, что исполнение многих поручений Путина затягивается на годы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Исполнение многих поручений президента России Владимира Путина и правительства затягивается на годы из-за расхождения в позициях разных ведомств, констатирует премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: AP 2019

Во вторник глава кабмина проводит совещание по вопросу исполнения поручений президента и правительства. «В таком формате мы второй раз уже собираемся. Говорили об этом в мае текущего года, и хотел отметить, что те поручения, которые мы тогда обсуждали, контроль за ними, они исполнены. Надеюсь, что и организационные выводы сделаны», — сказал Медведев.

Вместе с тем он отметил, что «неисполненных поручений, тем не менее, достаточно, к сожалению, по многим сроки переносятся по несколько раз, даже если речь идет о подготовке крайне важных законопроектов или других необходимых решений».

Медведев отметил, что в качестве оправданий традиционно приводятся такие аргументы, как сложность согласования, необходимость дополнительной проработки и т. д.

«Понятно, что расхождения в позиции могут быть. Это даже нормально, но для того, чтобы утрясти все эти составляющие, нужно проявлять усилия. На поиск уходит подчас очень много времени. Иными словами, это все растягивается на годы, также как подготовка подзаконных актов. Это плохо», — сказал премьер.

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