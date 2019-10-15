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15:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский депутат торжественно открыл сушилку для белья во дворе

Депутат Тульской городской думы Олег Погорелов торжественно представил нескольким пенсионеркам новую сушилку для белья во дворе их дома по улице Кутузова. Фотографии с открытия опубликованы на сайте городского законодательного собрания.

Источник: Сайт Тульской городской думы

На кадрах изображен Погорелов, красящий металлическую конструкцию. Рядом стоят три пожилые женщины.

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В сообщении сказано, что жильцы попросили парламентария помочь с организацией площадки для развешивания белья. «Пожелание было выполнено в короткие сроки: при содействии Олега Погорелова были изготовлены и установлены два комплекта специального оборудования, так необходимого для жителей первых этажей», — говорится в публикации.

В пресс-службе гордумы отметили, что горожане «адресовали благодарности и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество [с депутатом]».

Российские чиновники и политики не первый раз участвовали в абсурдных торжественных открытиях. Так, в октябре в деревне Жувам в Удмуртии с помпой представили «отремонтированную» дорогу, которая на фото была размыта дождями. В сентябре в детском саду села Айкино в Коми отпраздновали установку новых окон, а в деревне Ардатовка в Башкирии — автобусной остановки.

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