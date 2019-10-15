Госдума приняла закон о штрафах за производство и оборот сухого алкоголя

За такие нарушения штраф для граждан составит от 5 до 20 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей. При этом возможна конфискация произведенной продукции.
Дела о таких правонарушениях будут рассматриваться судьями, Роспотребнадзором и органами, осуществляющими госконтроль в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Госдума в декабре 2018 года приняла закон, который вводит понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция» и запрещает ее производство и оборот в России. Под такой продукцией понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта, за исключением продукции из перечня, установленного правительством РФ.
Одним из основных рисков продажи «сухого алкоголя» является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья, пояснял ранее кабмин.