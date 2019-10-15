18:33 (мск), источник: Газета.Ру
«Ядерные заложницы»: США не могут вывезти бомбы из Турции
США не могут вывезти ядерные бомбы из Турции
США испытывают трудности с вывозом 50 термоядерных бомб B61 с турецкой авиабазы Инджирлик. Угроза попадания оружия «не в те руки» минимальна, но тяжелые транспортные самолеты C-17 не могут по инструкции совершать полеты в «нестабильных регионах». Бомбы стали называть «заложницами Эрдогана».
Полсотни термоядерных бомб B61 не могут вывезти с турецкой авиабазы Инджирлик американские военные. Об этом сообщает издание The Drive.
При этом угроза, что ядерное оружие попадет «в плохие руки» и будет использовано, «минимальна».
Боеприпасы надежно защищены от использования посторонними: для активации взрывателя нужно ввести секретный код из 12 цифр. Малейшая ошибка выведет бомбу из строя — тепловая батарея внутри снаряда выжжет всю электронику.
Однако бомба
«Бомбы стали заложницами Эрдогана», — говорится в статье The New York Times. Анкара отнюдь не спешит помогать США с вывозом бомб.
Таким образом,
Бомбы можно было бы вывезти в Бельгию, Нидерланды или Германию — там уже есть хранилища американского ядерного оружия. Однако правительства и общественность этих стран «крайне неохотно» идут навстречу Вашингтону в этих вопросах.
База Инджирлик — единственный «ядерный» объект НАТО на Ближнем Востоке. Остальное ядерное оружие — в основном, американское — хранится на пяти других базах альянса в Западной и Центральной Европе.
Инджирлик находится в черте
Американская термоядерная бомба B61 существует в виде нескольких модификаций. На смену старым моделям бомбы должна прийти B61−12.
Она будет отличаться от предшественниц отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. Примерная стоимость программы модернизации таких атомных бомб составит $9,6 млрд.
В свою очередь, бомбу B61−11 предполагается списать в 2030-х годах. Разработана оригинальная B61 была еще в 1960-х годах, в годы президентства Джона Кеннеди.
При этом американцы предполагают боевое применение ядерной бомбы типа В61−12 в виде планирующего авиационного средства поражения, причем в этом случае дальность ее полета может составить около 60−70 км, а в некоторых случаях — и до 100 км. Это позволит
По данным открытых источников, общий объем производства всех модификаций ядерной бомбы В61 — около 3 тыс. единиц. В пяти европейских странах НАТО размещено около 200 бомб типа В61. Известно, что США намерены разместить новые бомбы там же.
В 2011 году сайт WikiLeaks опубликовал результаты расследования, подтвердившего хранение американского ядерного оружия на базе в Бельгии. Слухи, что на бельгийской базе ВВС
Окончательно наличие бомб в Бельгии подтвердилось