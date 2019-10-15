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18:33 (мск), источник: Газета.Ру

«Ядерные заложницы»: США не могут вывезти бомбы из Турции

США не могут вывезти ядерные бомбы из Турции из-за войны в Сирии.

Источник: AP 2019

США испытывают трудности с вывозом 50 термоядерных бомб B61 с турецкой авиабазы Инджирлик. Угроза попадания оружия «не в те руки» минимальна, но тяжелые транспортные самолеты C-17 не могут по инструкции совершать полеты в «нестабильных регионах». Бомбы стали называть «заложницами Эрдогана».

Полсотни термоядерных бомб B61 не могут вывезти с турецкой авиабазы Инджирлик американские военные. Об этом сообщает издание The Drive.

В Пентагоне решили, что пора «найти более безопасное хранилище» для оружия массового поражения на фоне охлаждения турецко-американских отношений. Авиабаза расположена в 400 км от зоны боевых действий, где Турция проводит военную операцию «Источник мира».
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При этом угроза, что ядерное оружие попадет «в плохие руки» и будет использовано, «минимальна».

Боеприпасы надежно защищены от использования посторонними: для активации взрывателя нужно ввести секретный код из 12 цифр. Малейшая ошибка выведет бомбу из строя — тепловая батарея внутри снаряда выжжет всю электронику.

Однако бомба по-прежнему будет хранить внутри заряд плутония, который можно использовать для создания «грязной бомбы», способной вызвать серьезное радиоактивное заражение.

«Бомбы стали заложницами Эрдогана», — говорится в статье The New York Times. Анкара отнюдь не спешит помогать США с вывозом бомб.

Основное препятствие — служебные инструкции Пентагона. Тяжелым транспортным самолетам C-17 Globemaster, на которых американцы перевозят ядерное оружие, запрещено летать над «районами с нестабильной ситуацией».
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Таким образом, из-за военных действий на северо-востоке Сирии самолетам нельзя лететь в восточном и южном направлениях.

Бомбы можно было бы вывезти в Бельгию, Нидерланды или Германию — там уже есть хранилища американского ядерного оружия. Однако правительства и общественность этих стран «крайне неохотно» идут навстречу Вашингтону в этих вопросах.

База Инджирлик — единственный «ядерный» объект НАТО на Ближнем Востоке. Остальное ядерное оружие — в основном, американское — хранится на пяти других базах альянса в Западной и Центральной Европе.

Инджирлик находится в черте города-миллионника Адана в 50 км от средиземноморского побережья. Этот регион прилегает к Сирии.

От авиабазы до сирийско-турецкой границы всего около 130 км, а лететь до сирийских регионов, охваченных войной, лишь немногим больше, чем от российской базы Хмеймим.

Американская термоядерная бомба B61 существует в виде нескольких модификаций. На смену старым моделям бомбы должна прийти B61−12.

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Она будет отличаться от предшественниц отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. Примерная стоимость программы модернизации таких атомных бомб составит $9,6 млрд.

В свою очередь, бомбу B61−11 предполагается списать в 2030-х годах. Разработана оригинальная B61 была еще в 1960-х годах, в годы президентства Джона Кеннеди.

При этом американцы предполагают боевое применение ядерной бомбы типа В61−12 в виде планирующего авиационного средства поражения, причем в этом случае дальность ее полета может составить около 60−70 км, а в некоторых случаях — и до 100 км. Это позволит самолетам-носителям ВВС США избежать входа в зону поражения зенитных ракетных комплексов и систем средней, малой дальности и ближнего действия.

По данным открытых источников, общий объем производства всех модификаций ядерной бомбы В61 — около 3 тыс. единиц. В пяти европейских странах НАТО размещено около 200 бомб типа В61. Известно, что США намерены разместить новые бомбы там же.

В 2011 году сайт WikiLeaks опубликовал результаты расследования, подтвердившего хранение американского ядерного оружия на базе в Бельгии. Слухи, что на бельгийской базе ВВС Клейне-Брогель со времен «холодной войны» хранятся атомные бомбы США, в Бельгии циркулировали в течение десятилетий. Брюссель и Вашингтон, а также НАТО не подтверждали, но и не отрицали их присутствия на территории этой страны. Между тем и бельгийские, и европейские пацифисты регулярно проводили акции протеста против присутствия опасного оружия в Бельгии.

Окончательно наличие бомб в Бельгии подтвердилось из-за утечки личной переписки между двумя высокопоставленными чиновниками из Вашингтона и Брюсселя.

Следите за развитием темы Военная операция Турции в Сирии
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