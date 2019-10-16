Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мифов о лесных пожарахКак борются с огнем в России и в мире
Фоторепортажи
12На скорую лапу: москвичи пробежались с собаками ради благотворительности
12Последствия тайфуна «Хагибис»
03:47 (мск), источник: РИА Новости

Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам

ООН, 16 окт — РИА Новости. Генсек ООН разделяет позицию Москвы по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам для участия в работе Генеральной ассамблеи всемирной организации, заявил журналистам зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором обсуждалась проблема невыдачи американских виз дипломатам.

«Мы смогли убедить широкий круг государств в том, что мы стоим на правильных позициях, в том, что наши требования справедливы, что государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире», — сказал Кузьмин.

«Было озвучено заявление генерального секретаря ООН, он целиком разделяет нашу позицию», — добавил он.

Кузьмин также сообщил, что США объяснили невыдачу виз дипломатам соображениями безопасности, что, как отметил зампостпреда, является абсурдом.

«Этот аргумент выглядит смешно, но он единственный может рассматриваться в качестве правового обоснования. Мы рассматриваем его исключительно как отговорку. Это несерьёзный аргумент», — подчеркнул дипломат.

США в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН не выдали визы 18 дипломатам из России, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.

Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский после этого предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.

Совбез ООН обсудил за закрытыми дверями турецкую операцию в Сирии
Во время загрузки произошла ошибка.
11 октября© Ньюстюб
 'Семьянин, работал таксистом': кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
Газпрому принудительно отключили технику через спутник
Российский телескоп снял термоядерный взрыв на нейтронной звезде
Гидрометцентр предупредил о резком скачке давления
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Названо число половых партнеров у россиян до вступления в брак
Улица в Москве оказалась вымощена могильными плитами (фото)
Здоровье
У Заворотнюк не было ни комы, ни паралича Родственники впервые прокомментировали болезнь актрисы.
WOWSale
9 самых странных аксессуаров для смартфона c AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Транспортный налог могут отменить (но не для всех) Московских автовладельцев могут освободить от уплаты налога на автомобили, но коснется это далеко не всех
Кино
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст» Звезды поддержали одну из самых ожидаемых киноновинок сезона
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Не приятная ситуация для меня 201
Белая или Серая 174
Школа 158
К Элладе за аистом 129
Леди
В сети появились архивные фото с венчания Анастасии Заворотнюк Супругов поздравили с годовщиной таинства.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь