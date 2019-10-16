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09:53 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан

Лидер КНДР добирался туда верхом на коне.

Источник: ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поднялся на самую высокую вершину Корейского полуострова — гору Пэктусан, которая считается у корейцев священной. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер народной республики «поднялся на гору на белом коне по первому снегу, выпавшему на горе Пэкту».

«Его поход верхом на коне на гору Пэкту является великим событием, имеющим огромное значение в истории корейской революции, — подчеркивается в сообщении ЦТАК. — Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей».

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Пэктусан, что в переводе с корейского означает «гора с белой вершиной», является самой высокой точкой Корейского полуострова с высотой 2750 м над уровнем моря. Особую красоту Пэктусану придает озеро Чхончжи («небесное озеро»), которое расположилось внутри кратера, образовавшегося примерно 1 тыс. лет назад после извержения вулкана.

По легенде, более 4 тыс. лет назад с вершины этой горы спустился основатель древнего корейского государства Тангун, из-за чего корейцы считают Пэктусан священным историческим местом. Также, согласно официальной историографии КНДР, в годы Второй мировой войны на горе Пэктусан располагался тайный лагерь антияпонских партизан во главе с основателем народной республики Ким Ир Сеном (1912−1994). Считается, что там же в 1942 году появился на свет его сын, названный Ким Чен Иром, который впоследствии руководил КНДР в период с 1994 года вплоть до своей смерти в 2011 году.

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

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