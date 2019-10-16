08:30 (мск), источник: РИА Новости
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший
«Если он (Трамп) будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО… У нас будут настоящие проблемы», — сказал Байден на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.
Он назвал Трампа «эксцентричным, сумасшедшим президентом», который, по его мнению, ничего не смыслит во внешней политике и «действует из страха за свое собственное переизбрание».
При этом бывший
В связи с этим он выступил в защиту принятых ранее решений о вводе американских войск в Сирию, Афганистан и Ирак для борьбы с группировкой ИГ*.
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден претендует на выдвижение от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
*Террористическая организация, запрещенная в России.