В Кремле назвали требование Киева распустить ДНР и ЛНР неожиданным

Эти заявления украинской стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «новыми вводными».
Они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от Минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока непонятно.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
Журналисты также поинтересовались у Пескова, может ли заявление Киева считаться отходом от выполнения минских договоренностей. Пресс-секретарь президента указал, что под соглашением стоят подписи представителей ДНР и ЛНР.
«Финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик», — заключил Песков.
Очередное заседание контактной группы в Минске по Донбассу прошло накануне. После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения.