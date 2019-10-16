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13:31 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле назвали требование Киева распустить ДНР и ЛНР неожиданным

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Кремле прокомментировали требование Киева распустить самопровозглашенные республики Донбасса для выполнения Минских соглашений.

Источник: РИА Новости

Эти заявления украинской стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «новыми вводными».

Они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от Минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока непонятно.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Журналисты также поинтересовались у Пескова, может ли заявление Киева считаться отходом от выполнения минских договоренностей. Пресс-секретарь президента указал, что под соглашением стоят подписи представителей ДНР и ЛНР.

«Финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик», — заключил Песков.

Очередное заседание контактной группы в Минске по Донбассу прошло накануне. После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения.

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