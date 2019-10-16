13:32 (мск), источник: РИА Новости
Кремль не рассматривает вопрос создания «зеленой» партии
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вопрос о создании «зеленой» партии в повестке дня Кремля не стоит, сообщил журналистам
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что в администрации президента России обсуждают возможность создания «зеленой» партии для работы с экологической повесткой.
«Я не знаю, откуда они взялись, эти сообщения», — ответил Песков журналистам, добавив, что этот вопрос на повестке дня в Кремле не стоит.