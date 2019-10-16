Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
13:32 (мск), источник: РИА Новости

Кремль не рассматривает вопрос создания «зеленой» партии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вопрос о создании «зеленой» партии в повестке дня Кремля не стоит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что в администрации президента России обсуждают возможность создания «зеленой» партии для работы с экологической повесткой.

«Я не знаю, откуда они взялись, эти сообщения», — ответил Песков журналистам, добавив, что этот вопрос на повестке дня в Кремле не стоит.

 'Семьянин, работал таксистом': кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
В США назвали смертельную болезнь, которую вызывает вейпинг
Эксперты рассказали, что ждет курс рубля
Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева
Военного техника обязали заплатить Минобороны за разбитый Ан-26
В Тульской области из-под следствия сбежал кот-наркокурьер
Новое дело о «пьяном мальчике»: все подробности и версии
Раскрыт секрет смертоносных зубов пираний (фото)
Здоровье
У Заворотнюк не было ни комы, ни паралича Родственники впервые прокомментировали болезнь актрисы.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
BMW представила совершенно новую модель (такой раньше не было) Сегодня рассекретили седан BMW 2-й серии
Кино
Виктория Боня на съемках нового выпуска шоу «Форт Боярд» Звезды прошли испытания под руководством Сергея Шнурова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Россиянку назвали самым красивым ребенком в мире Девочка начала работать моделью в возрасте четырех лет (фото)
Леди
Офисный дресс-код: звезды, которые знают, как выглядеть сексуально в костюме Совсем необязательно страдать, если твоя работа подразумевает строгий дресс-код
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь