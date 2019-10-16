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13:38 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле не поняли бурной реакции на исполнение гимна РФ в Саудовской Аравии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — В Кремле призвали спокойно относиться к исполнению российского гимна оркестрами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов во время визита в эти страны президента РФ Владимира Путина.

Источник: AP 2019

Ранее в пользователи соцсетей высмеяли некачественное, как им показалось, исполнение.

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«Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение. Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра. Тем не менее, эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались, подчеркнуто по-доброму принимали президента», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил при этом: «Если были какие-то огрехи в исполнении гимна, то в данном случае к этому все относятся с пониманием, и подобная гипертрофированная реакция здесь вряд ли уместна». Так он ответил на вопрос, не расстроило ли Путина исполнение гимна РФ в Эр-Рияде и Абу-Даби, когда, по их мнению, «музыканты не всегда попадали правильно в ноты».

По мнению Пескова, в данном случае важнее другое — «как принимали главу российского государства, на каком уровне, на сколько благожелательной была атмосфера, конструктивные переговоры».

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