В Кремле не поняли бурной реакции на исполнение гимна РФ в Саудовской Аравии

Ранее в пользователи соцсетей высмеяли некачественное, как им показалось, исполнение.
«Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение. Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра. Тем не менее, эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались, подчеркнуто по-доброму принимали президента», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он отметил при этом: «Если были какие-то огрехи в исполнении гимна, то в данном случае к этому все относятся с пониманием, и подобная гипертрофированная реакция здесь вряд ли уместна». Так он ответил на вопрос, не расстроило ли Путина исполнение гимна РФ в Эр-Рияде и Абу-Даби, когда, по их мнению, «музыканты не всегда попадали правильно в ноты».
По мнению Пескова, в данном случае важнее другое — «как принимали главу российского государства, на каком уровне, на сколько благожелательной была атмосфера, конструктивные переговоры».