Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
28Умер Алексей Леонов
15:27 (мск), источник: РИА Новости

Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник

РАККА, 16 окт — РИА Новости. Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.

Источник: РИА Новости

Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.

Ракку в 2014 году захватили террористы «Исламского государства» *, город фактически стал цитаделью боевиков.

В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции «Сирийских демократических сил» при поддержке авиации международной коалиции.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.

МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.

В воскресенье стало известно, что курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии и официальные власти страны договорились о размещении правительственных войск на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

Это произошло после того, как президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира», направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и ИГ*. В тот же день авиация нанесла удары по ряду приграничных сирийских городов, затем началась наземная часть кампании.

Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Анкаре необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Следите за развитием темы Военная операция Турции в Сирии
 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
'Газпрому' отключили иностранные компрессоры через спутник
В США назвали смертельную болезнь, которую вызывает вейпинг
Немецкая полиция расследует таинственные смерти на складе
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Эксперты рассказали, что ждет курс рубля
Снимок нападения лисы на сурка стал лучшей фотографией года
В Египте нашли тайник с 20 саркофагами
Путин: Помогать пострадавшим от паводков нужно с душой и сердцем
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
BMW представила совершенно новую модель (такой раньше не было) Сегодня рассекретили седан BMW 2-й серии
Кино
Виктория Боня на съемках нового выпуска шоу «Форт Боярд» Звезда вместе с другими участницами прошла испытания под руководством Сергея Шнурова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Школа 186
Не могу простить дочь 175
Лето это маленькая жизнь. Конкурс рассказов 161
Глубинка Австралии 133
Леди
Офисный дресс-код: звезды, которые знают, как выглядеть сексуально в костюме Совсем необязательно страдать, если твоя работа подразумевает строгий дресс-код
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь