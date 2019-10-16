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17:55 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения гражданам

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, предоставляющий сотрудникам полиции право объявлять гражданам предостережения, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Reuters

Как следует из текста документа, эти обязательные предостережения могут касаться недопустимого антиобщественного поведения или действий, которые создают условия для уголовных и административных правонарушений.

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Порядок вручения предостережения, его форму и категории должностных лиц, которые будут его объявлять, определит Министерство внутренних дел.

Изменения внесут в 13-ю статью ФЗ «О полиции». Авторами инициативы стали члены комитета Госдумы по безопасности.

По мнению ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, новый закон позволит снизить число преступлений.

«В принципе, это хорошая, полезная инициатива. В России многие граждане не знают собственные законы и нормы, у большинства нет юридического образования. И если полиция в превентивном порядке будет предупреждать людей, то это, я думаю, снизит количество административных и уголовных преступлений. Особенно это важно в контексте борьбы с домашним насилием», — заявил Мельников в комментарии для РИА Новости.

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