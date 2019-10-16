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15:58 (мск), источник: Ведомости

Эрдоган отказался обсуждать Сирию с вице-президентом США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что не собирается проводить переговоры по Сирии с вице-президентом США Майком Пенсом, передает «Интерфакс». Делегация США во главе с Пенсом направилась в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии, где Анкара проводит операцию против курдских военизированных формирований.

Источник: AP 2019

«Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим», — заявил Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста телеканала Sky News о том, будет ли проведена встреча.

Также Эрдоган предположил, что его визит в США, запланированный на ноябрь, может быть отменен. Причиной турецкий лидер назвал дискуссии, которые ведутся в конгрессе США, касающиеся лично Эрдогана и его семьи, а также членов правительства Турции. «Относительно моего визита в Россию нет никакого негатива, и, скорее всего, визит состоится», — добавил Эрдоган.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Однако пока в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также руководители этих министерств и зампред правящей в Турции «Партии справедливости и развития».

Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В тот же день турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

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