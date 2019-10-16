15:58 (мск), источник: Ведомости
Эрдоган отказался обсуждать Сирию с вице-президентом США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что не собирается проводить переговоры по Сирии с
«Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим», — заявил Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста телеканала Sky News о том, будет ли проведена встреча.
Также Эрдоган предположил, что его визит в США, запланированный на ноябрь, может быть отменен. Причиной турецкий лидер назвал дискуссии, которые ведутся в конгрессе США, касающиеся лично Эрдогана и его семьи, а также членов правительства Турции. «Относительно моего визита в Россию нет никакого негатива, и, скорее всего, визит состоится», — добавил Эрдоган.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на
Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах