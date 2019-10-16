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21:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Турецкое наступление в Сирии: Дональд Трамп не возражает против помощи России курдам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет ничего против того, что российские войска занимают позиции в Сирии, на которых еще несколько недель назад находились американцы. Он также сказал, что сирийские курды — отнюдь не ангелы.

Источник: AFP 2019

«Сирия, может быть, получает помощь от России, и это нормально. Там всего лишь очень много песка», — сказал президент.

По словам Трампа, Если Россия окажет помощь курдам, то это будет хорошо.

Трамп также сказал, что курдов нельзя назвать ангелами, хотя именно они были основными союзниками возглавляемой США международной коалиции, которая сражалась против боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

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На всякий случай Трамп напомнил, что курды хорошо умеют сражаться.

На прошлой неделе войска Турции вошли в контролируемые сирийским курдским ополчениям районы с сирийской стороны границы, практически сразу же после того, как Дональд Трамп неожиданно объявил о выводе американских сил из Сирии.

Это решение подверглось резкой критике в конгрессе, а также со стороны союзников США и американских генералов в отставке.

Критики американского президента утверждают, что своим решением о выводе войск он дал зеленый свет турецкому наступлению на курдов. Однако США категорически отрицают это.

В ответ на начало турецкой военной операции США наложили санкции на Турцию и призвали к прекращению наступательных действий. Многие европейские страны сейчас также отказываются поставлять Турции оружие.

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В понедельник вице-президент США Майк Пенс предупредил, что санкции в отношении Турции будут усиливаться до тех пор, пока Анкара не объявит о прекращении огня.

В четверг Пенс вместе с госсекретарем Майком Помпео намерены отправиться в Турцию для переговоров. Эрдоган ранее заявлял, что не будет встречаться с ними, а готов разговаривать лишь с президентом Трампом. Однако позже он сообщил, что готов провести встречу с Помпео и Пенсом.

По мнению Дональда Трампа, для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке санкции более эффективны, чем войска.

Президент Трамп по-прежнему считает, что принял верное решение.

Я считаю, что для Соединенных Штатов положение на турецкой границе замечательное, со стратегической точки зрения. Мы можем сами решать, где воевать, и делать это на наших землях.
Дональд Трамп
президент США

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что операция по созданию, как он говорит, безопасной зоны на сирийской стороне границы, шириной в примерно 30 километров, будет доведена до конца невзирая ни на какое давление и санкции.

Эрдоган хочет изгнать из этой зоны курдское ополчение, а также, возможно, переселить туда около двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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