Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
16Световое шоу и танцовщицы на крыше: как «Мулен Руж» отметил юбилей
12Последствия тайфуна «Хагибис»
21:45 (мск), источник: РИА Новости

МИД объяснил, почему дипломатов из США сняли с поезда в Северодвинске

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МИД подтвердил, что американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, были в официальной поездке, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Источник: РИА Новости

«Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск», — сказали в ведомстве.

Читайте также
В Северодвинске задержаны трое американских дипломатов

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.

Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки.

«Видимо, заблудились. Готовы подарить посольству США карту России», — пошутили в МИД.

В районе Неноксы находится испытательный полигон ВМФ.

 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются 'бриллиантом'
Российский хоккеист облокотился на стул Трампа во время приема
В США назвали смертельную болезнь, которую вызывает вейпинг
«Менеджер Rammstein» ударил охранника в Петербурге (видео)
Снимок нападения лисы на сурка стал лучшей фотографией года
Российские военные вошли в город из «плана Эрдогана»
«Опер не виноват»: что не так в деле «пьяного» мальчика
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
BMW представила совершенно новую модель (такой раньше не было) Сегодня рассекретили седан BMW 2-й серии
Кино
Виктория Боня на съемках нового выпуска шоу «Форт Боярд» Звезда вместе с другими участницами прошла испытания под руководством Сергея Шнурова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Анастасия Решетова и Тимати стали родителями (фото) Новорожденный стал для пары первым общим ребенком
Леди
Офисный дресс-код: звезды, которые знают, как выглядеть сексуально в костюме Совсем необязательно страдать, если твоя работа подразумевает строгий дресс-код
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь