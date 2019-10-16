22:55 (мск), источник: ТАСС
Палата представителей приняла резолюцию против решения Трампа о выводе войск из Сирии
Авторы документа также призывают президента Турции Тайипа Эрдогана «немедленно прекратить односторонние военные действия» в регионе.
ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду приняла двухпартийную резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа пересмотреть свое решение о выводе войск с
Документ поддержали 354 конгрессмена, против высказали 60 законодателей, четверо воздержались.
Резолюция была внесена в законодательный орган во вторник. В ней отмечается, что «Конгресс выступает против решения положить конец некоторым усилиям США по предотвращению турецких военных операций в отношении сил сирийских курдов на
В воскресенье американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США начинают вывод приблизительно тысячи своих военнослужащих с севера Сирии
Как пояснил в понедельник Трамп, «покидающие Сирию американские военнослужащие будут передислоцированы и останутся в регионе, чтобы следить за ситуацией и не допустить повторения того, что было в 2014 году, когда угрозе ИГ по всей Сирии и в Ираке не уделили должного внимания». Небольшое военное присутствие США намерены сохранить только на базе в