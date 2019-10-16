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22:55 (мск), источник: ТАСС

Палата представителей приняла резолюцию против решения Трампа о выводе войск из Сирии

Авторы документа также призывают президента Турции Тайипа Эрдогана «немедленно прекратить односторонние военные действия» в регионе.

Источник: AFP 2019

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду приняла двухпартийную резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа пересмотреть свое решение о выводе войск с северо-востока Сирии.

Документ поддержали 354 конгрессмена, против высказали 60 законодателей, четверо воздержались.

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Резолюция была внесена в законодательный орган во вторник. В ней отмечается, что «Конгресс выступает против решения положить конец некоторым усилиям США по предотвращению турецких военных операций в отношении сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии». Помимо этого, авторы документа призывают президента Турции Тайипа Эрдогана «немедленно прекратить односторонние военные действия» в регионе, а также «соблюдать существующие соглашения, касающиеся Сирии», а Белый дом — представить «конкретный план по устойчивому уничтожению ИГ (террористическая группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ — прим. ТАСС)».

В воскресенье американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США начинают вывод приблизительно тысячи своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и запад.

Как пояснил в понедельник Трамп, «покидающие Сирию американские военнослужащие будут передислоцированы и останутся в регионе, чтобы следить за ситуацией и не допустить повторения того, что было в 2014 году, когда угрозе ИГ по всей Сирии и в Ираке не уделили должного внимания». Небольшое военное присутствие США намерены сохранить только на базе в Эт-Танфе на юге страны. По словам главы вашингтонской администрации, военные останутся там, чтобы «продолжать уничтожать остатки ИГ».

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