Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком, заявил лидер демократов Шумер

«Он наносил оскорбления, в особенности в адрес спикера. Он назвал ее третьесортным политиком. Это не было диалогом», — сказал Шумер журналистам.
Конгрессмен Стени Хойер также отметил, что демократы были «глубоко оскорблены» поведением Трампа в отношении Пелоси. «Я присутствовал на многих и многих встречах, подобной этой. Никогда я не видел, чтобы президент с таким неуважением относился к равной ветви власти США», — сказал он.
«Президент, на мой взгляд, создал кризис на Ближнем Востоке», — добавил Хойер.
В свою очередь, Пелоси заявила, что Трамп вышел из себя в ходе встречи из-за результатов голосования по принятой резолюции по Сирии.
Палата представителей конгресса США в среду приняла резолюцию с неодобрением решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии, тем самым позволив турецкой армии начать там операцию против курдских формирований. За документ проголосовали 354 конгрессмена, против — 60, еще четверо воздержались.