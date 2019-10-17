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16 октября, источник: РИА Новости

Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком, заявил лидер демократов Шумер

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что представители партии были вынуждены покинуть встречу с американским президентом Дональдом Трампом по Турции после того, как он допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Источник: AP 2019

«Он наносил оскорбления, в особенности в адрес спикера. Он назвал ее третьесортным политиком. Это не было диалогом», — сказал Шумер журналистам.

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Конгрессмен Стени Хойер также отметил, что демократы были «глубоко оскорблены» поведением Трампа в отношении Пелоси. «Я присутствовал на многих и многих встречах, подобной этой. Никогда я не видел, чтобы президент с таким неуважением относился к равной ветви власти США», — сказал он.

«Президент, на мой взгляд, создал кризис на Ближнем Востоке», — добавил Хойер.

В свою очередь, Пелоси заявила, что Трамп вышел из себя в ходе встречи из-за результатов голосования по принятой резолюции по Сирии.

Палата представителей конгресса США в среду приняла резолюцию с неодобрением решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии, тем самым позволив турецкой армии начать там операцию против курдских формирований. За документ проголосовали 354 конгрессмена, против — 60, еще четверо воздержались.

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