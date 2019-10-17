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01:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»

Президент США Дональд Трамп в день начала турецкой операции в Сирии направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Документ опубликовал телеканал CNN.

Источник: AP 2019

В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.

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«Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду. Не будь упертым парнем», — написал Трамп. Он напомнил Эрдогану, что США уже вводили санкции против двух турецких министров из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.

Отмечается, что подлинность письма подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.

Ранее США ввели первые санкции против Турции. В частности, в санкционный список внесены Министерство энергетики и Минобороны Турции. Под санкции попали три должностных лица: экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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