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10:50 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ направит ноту посольству США в связи с инцидентом в Северодвинске

В министерстве отметили, что последствия для снятых с поезда сотрудников военного атташата посольства США могут ограничиться административными протоколами.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Нота посольству США в связи со снятием в Северодвинске американских дипломатов будет направлена в четверг. Об этом сообщил в четверг журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

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«Сегодня должны быть отправлены», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Американские дипломаты пользуются иммунитетом, поэтому на них будут составлены только административные протоколы. «Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска», — отметил Иванов. «Какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому, я думаю, будет просто дальнейшее разбирательство, как это стало возможно», — добавил высокопоставленный дипломат.

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