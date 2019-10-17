Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске

Ранее сообщалось, что гражданка России Анна Богачева, попавшая под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы, была задержана в Минске. Позже Богачева была освобождена, меры процессуального принуждения к ней не применялись. Решается вопрос о прекращении процедуры ее международного розыска на территории Белоруссии.
«Если что-то читаете, разного рода (Telegram) каналы, то должны знать, это (информация в них — ред.) обычная выдумка, как после последних этих событий», — сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
Президент напомнил, что Белоруссия «практически действует как на территории одного государства (с РФ — ред.) в подобных случаях: что Россия в отношении наших граждан, что мы в отношении российских граждан».
Тут не может быть никаких иных вариантов, кроме как защита интересов России и граждан Российской Федерации, это все в мире знают. Поэтому (не надо — ред.) накручивать это, что в Беларуси задержали и так далее.
Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии
Он отметил, что «фамилия человека, который прибывает в Беларусь, сразу в компьютере высвечивается красным шрифтом, (что) он находится под чьим-то вниманием — надо разобраться, может, человек совершил убийство, мы же не знаем, видим только фамилию, уточняем, что к чему». «Когда увидели, что (это) якобы кто-то вмешивался в американские выборы, после этого разговора нет (в отношении этого человека — ред.)», — продолжил Лукашенко.
Лукашенко добавил, что разговаривал с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым по телефону по вопросу Богачевой, а не «Лавров с Макеем (главы МИД двух стран — ред.) и Путин со мною обсуждали проблему». «А я Вас разыскивал в Беларуси, и Вы мне перезвонили через три минуты», — сказал он, обращаясь к послу РФ, который также присутствовал на встрече.